Блогершу и ее парня доставили в отдел полиции.

Поскольку во Львове действует запрет на продажу алкоголя, блогерша и ее парень решили просто украсть его из магазина, да еще и сняли "видеоурок". Их задержали полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Вчера, 16 марта, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое человек – парень и девушка, совершили кражу в одном из магазинов на улице Ивана Франко во Львове.

Правоохранителям удалось установить личности правонарушителей, это 20-летний житель Киева и жительница города Днепр в возрасте 19 лет.

"Сегодня, 17 марта, указанные лица были задержаны и доставлены в один из территориальных отделов полиции во Львове – решается вопрос правовой квалификации события", - отметили полицейские.

В сети идентифицировали задержанных. Это блогерша Мария Семенова, более известная под никнеймом ttiisshhiinnaa. В Instagram-историях она показала, как отклеивает скотч от дверцы холодильника в магазине и достает напитки.

Также в соцсетях она поделилась с подписчиками, возмущенными ее поступком, своими мыслями об инциденте и формате видеосообщений.

Она отрицала, что это - мародерство, и оправдывала себя тем, что если бы алкоголь продавали, то она бы за него заплатила. Мол, при необходимости она может купить и целый завод.

Как сообщал УНИАН, в 2021-м Семенова в компании друзей разгромила чужую квартиру и сняла это на видео.

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