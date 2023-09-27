Здание уничтожено во время "ремонтных работ" с применением строительной техники.

Скандал, который произошел в июне 2023 года в Одессе из-за уничтожение уникального памятника архитектуры - усадьбы Гавсевича, получил продолжение. В деле появились двое конкретных фигурантов.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сообщено о подозрении владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика. Обоим инкриминируют умышленное уничтожение, разрушение и повреждение объектов культурного наследия (ч. 5 ст. 298 УК Украины).

По данным следствия, владелец особняка, который является объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком, без соответствующего разрешения, провели строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Эти действия привели к разрушению объекта, в частности его конструктивных элементов и архитектурно-художественных элементов интерьера помещений.

Видео дня

"Во время ремонтных работ, с применением строительной техники, демонтированы ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятника, ее юго-западную часть, кровлю, второй и третий этажи восточной части. Также частично демонтированы ограждающие конструкции восточной части здания", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас решаются вопросы об избрании фигурантам меры пресечения.

В прокуратуре подчеркнули, что, согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16 июня 2007 года, здание – "Особняк Гавсевича" (архитектор Гальперсон С. С.), которое построено в 1903 году, признано памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взято под охрану государства.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что подозрение получила 39-летняя женщина - руководитель общества, которому на праве частной собственности принадлежит поместье, и 47-летний директор компании-подрядчика.

"Согласно полученному разрешению департамента культуры, они должны были выполнить ряд противоаварийных работ в здании-памятнике архитектуры. Зато у служебных лиц возникло преступное намерение-разрушить объект", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, вопреки научно-проектной документации, в июне подрядчик провел строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Со своей стороны, директор компании-собственника не обеспечила содержание памятника в надлежащем состоянии и не приняла мер по своевременному проведению в нем ремонта, защиты от повреждения, разрушения и тому подобное.

Скандал с имением Гавсевича в Одессе

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы, возле парка Шевченко, в июне 2023 года коммерсанты уничтожили уникальное здание, которое является памятником архитектуры - усадьбу Гавсевича, сооруженную 120 лет назад.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что это - преступление против культурного наследия. Достопримечательность - на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в списки ЮНЕСКО. Говорилось, что владелец здания не выполнял охранный договор, заключенный еще в 2018 году с областным департаментом культуры, и в январе 2023 года произошло разрушение части конструкций.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что объект нужно было спасать раньше, а то, что произошло - отражение человеческой жадности и небрежности.

Достопримечательность принадлежит ООО "Универсал Директ", участок, на котором она расположена, составляет более 0,27 га. Земля была передана в срочное платное пользование ООО "Городской андрологический центр" сроком до 19 марта 2039 года. Это медицинское учреждение ассоциируют с известным бизнесменом Леонидом Климовым, который ранее был депутатом Верховной Рады от Сейчас запрещенной "Партии регионов".

Вас также могут заинтересовать новости: