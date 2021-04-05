По данным СМИ, украинки позировали обнаженными на балконе небоскреба.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - 11 гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", - отметил представитель.

По его словам, 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщает британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

На видео видно больше десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.

Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".

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Женщинам может угрожать обвинение в совершении развратных действий.

Местная газета The National предполагала, что это видео могло быть своеобразным "рекламным трюком".

В то же время, отмечает издание, такой "трюк" может привести к негативным последствиям, поскольку в ОАЭ за поцелуи в общественных местах или распитие алкоголя без специального разрешения грозит заключение.

Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Голые модели на балконе в Дубае: что еще известно

По информации Telegram-канала «Голос Москвы», за съемку в обнаженном виде на стеклянном балконе небоскреба в Дубае полицейские задержали всего около 40 человек.

Как пишет "Лента дня", задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.

По делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

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Автор: Виталий Саенко