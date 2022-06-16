Иван Федоров отметил, что в городе сопротивляются российской оккупации.

Украинские фермеры в Мелитополе отдали российским военным отравленную черешню. Жители города сопротивляются оккупантам.

Об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех, кто воровал ее у фермеров. Это очередной вид партизанского сопротивления, который есть на территории Мелитопольского района. Не надо ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров", - рассказал Федоров.

По его словам, 99% граждан сопротивляются оккупационной власти.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне на временно оккупированных территориях Украины открыто занимаются грабежом, вывозя овощи, зерно и металл. Не стала исключением и мелитопольская черешня, которую оккупанты отбирают у фермеров. При этом он указал, что российские военные в одном из сел заявили, что готовы выкупить всю черешню по 10 гривен и не больше.

Кроме того, коллаборант Андрей Сигута признал, что оккупанты вывозят знаменитую мелитопольскую черешню в Крым, где ягоды продают за бесценок.

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