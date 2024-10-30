При этом конкретные цифры он не привел.

В Украине наблюдается тенденция к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части (СОЧ), дезертирства и невыполнения приказов. Об этом сообщил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Интерфакс-Украина.

"Цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части есть", - сказал Кравченко.

Он не указал количество ни по одному из эпизодов, но отметил, что та цифра, которая фигурирует в СМИ, немного превышает реальную. Кравченко отметил, что ситуация с СОЧ и дезертирством является "угрожающей".

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"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой", - высказал мнение Кравченко.

Мобилизация в Украине

В Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничения в праве водить автомобиль. Миниобороны сообщило, что отныне ТЦК, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Нацполицией относительно уклонистов. Судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказательства в суде факта невозможности доставить человека, чтобы применить к нему отдельную меру - временное ограничение в праве управления автомобилем.

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