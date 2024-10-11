Сторона защиты считает, что ходатайство следователя ГБР должен рассматривать Шевченковский райсуд Киева, поскольку Государственное бюро расследований относится к Шевченковскому району.

Военнослужащему 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергею Гнездилову, который публично самовольно покинул свою часть, Печерским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог. Об этом сообщает "Суспильне".

Отмечается, что его адвокаты в начале заседания подали ходатайство об отводе судьи. Защитник Александр Шадрин заявил, что автораспределение судьи среди очередных следственных судов, а не среди всех, является нарушением закона.

По его мнению, в задержании Гнездилова есть определенные "политические мотивы", чтобы продемонстрировать другим военным, что "органы работают, что задерживают таких лиц (военных, самовольно оставивших часть), что их привлекают к уголовной ответственности".

Видео дня

Суд объявил перерыв для избрания другого судьи. После перерыва адвокаты снова подали ходатайство об отводе судьи, также аргументируя, что его выбирали из числа очередных судей. Сторона защиты считает, что ходатайство следователя ГБР должен рассматривать Шевченковский райсуд Киева, поскольку Государственное бюро расследований относится к Шевченковскому району.

Дело Гнездилов - детали

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Он объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации.

Многие военные осудили поступок военного. Так, сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк, что дезертир совершил самое тяжелое преступление, которое можно представить во время войны. По словам Сиротюка, самое отвратительное в этом всем - пропаганда дезертирства со стороны Гнездилова.

Командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко считает, что самовольное оставление воинской части и публичное об этом заявление Гнездилова - плохой путь, кроме того, это смещает внимание с реальной проблемы демобилизации.

9 октября Гнездилов был задержан. Следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде свободы до 12 лет.

В суде Гнездилов заявил, что готов вернуться на военную службу, если Министерство обороны подаст законодательную инициативу по установлению четких сроков службы. По его словам, если такой законодательной инициативы не будет, то он будет бороться за свою свободу другими методами воздействия, "такими как голодовка и прочее".

Вас также могут заинтересовать новости: