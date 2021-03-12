В Полтавской области продолжается подготовка к началу строительства нового моста в городе Кременчуг в рамках программы «Большая стройка».

Новый кременчугский мост станет частью обхода государственной автодороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь. Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов отмечает, что сейчас идет разработка ПСД и стадии подготовительных работ.

«Возведение нового моста в Кременчуге - среди приоритетов программы «Большая стройка ». Реализация этого амбициозного и уникального проекта сдвинулась с места при поддержке Президента Украины Владимира Зеленского. Ожидаем, что полный проект моста будет готов в начале сентября 2021», - отмечает Олег Синегубов.

Он добавляет, что в Полтавской ОГА создали и провели первое заседание рабочей группы, которая будет координировать решение сопутствующих вопросов, что будут возникать во время строительства моста. В группу вошли представители органов местного самоуправления, все службы, организации, учреждения, которые участвуют в процессе возведения моста.

«Проект очень сложный, поэтому требует хорошей командной работы, координации действий на местах. Важно, чтобы силы подрядчика шли на строительство, а не решение бюрократических вопросов. Такая площадка коммуникации при ОГА показала свою эффективность, когда область воплощала в жизнь ряд важных программ: от строительства амбулаторий, реконструкции приемных отделений больниц – до строительства нового областного кардиоцентра, трасс Н-31, М-03 и объездной дороги вокруг Полтавы», - отмечает руководитель Полтавской области. Строить мост будет турецкая компания «Догуш Иншаат ве Тиджарет Аноним Ширкети». Служба автодорог Полтавской области уже заключила с ней договор на сумму 11 млрд 248 млн 700 тыс. гривен. Срок строительства составляет 48 месяцев, начиная с 2021 года.

Мостовой обход будет состоять из северных и южных подъездных путей и непосредственно моста. Длина вантового моста составит 820 метров, длина эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы - 5,4 км.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов резюмирует, что строительство моста в Кременчуге является важной экономической и социальной инициативой для региона.

«Это инвестиции, новые рабочие места, хорошая площадка, где могут проходить практику студенты вузов и профтехучилищ. Также нашей принципиальной позицией является уплата налогов в местные бюджеты. Такое требование у нас к любым инвесторам, работающим на Полтавщине », - сказал Олег Синегубов.

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Автор: УНИАН