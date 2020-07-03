Швеция говорит, что Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ

Страны совместно будут вести переговоры с Ираном относительно выплаты компенсаций родственникам жертв трагедии.

Министр иностранных дел Швеции Анна Линде уверена, что Иран выплатит компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, который был сбит над Тегераном.

Об этом шла речь на встрече глав МИД 5 стран, передает DW.

Читайте такжеГлавные новости Украины за 3 июля: отмена уголовной ответственности за "пьяное" вождение и отставка главы НБУ

Страны совместно будут вести переговоры с Ираном относительно выплаты компенсаций родственникам жертв трагедии, когда иранские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет в январе 2020 года.

Слова шведской коллеги подтвердил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Киев будет представлять международную группу по координации помощи жертвам на переговорах с Тегераном.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеДело сбитого Ираном украинского Boeing может затянуться на годы – МИД

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» совершили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ. Анализ "черных ящиков" сбитого украинского самолета начнется 20 июля во Франции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram