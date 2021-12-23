Копы сопроводили женщину до роддома.

На Закарпатье женщина едва не родила в машине патрульных. Схватки во время сирен случились у роженицы из Мукачево.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, в Мукачево мужчина обратился с мольбой о помощи к полицейским. Он сообщил, что у его жены начались роды. У нее уже отошли воды. Рожать женщина хотела в ужгородской больнице, это в 40 километрах от Мукачево. Мужчина просил копов помочь женщине добраться до роддома.

Полицейские не теряли времени. Они сразу тронулись в путь с роженицей в салоне. Женщина едва не родила, однако все же ей удалось попасть в больницу вовремя.

Читайте также"Ждем через два года": жительница Львова родила шестнадцатого ребенка (фото)Уже через несколько минут машину патрульных копов встретили ужгородские правоохранители. С таким подкреплением они и отправились в больницу. Полицейские сопроводили женщину до роддома. Женщина родила мальчика.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львов вертолетом доставили девочку, а после спасли еще и мужчину с инфарктом

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