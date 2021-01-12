Экс-политзаключенному Шумкову предлагают уплатить штраф за отсутствие военного билета, который остался в ФСБ РФ.

Государство не предлагало бывшему политзаключенному Кремля Александру Шумкову медицинскую реабилитацию или иную помощь.

Как рассказал Шумков в комментарии УНИАН, чувствует себя он "более-менее нормально", однако нуждается в лечении зубов, нервы в которых были повреждены в результате пыток током.

Кроме того, он сообщил, что за время незаконного заключения потерял около 15 килограммов веса.

"Государственные органы никакой реабилитации не предлагали. Да и с этими бюрократическими проблемами я даже не могу начать нормальное лечение в частном порядке. Ведь с другими документами все в порядке, но они говорят, что проблема в том, что нет военного билета ...", - отметил экс-политзаключенный.

По словам Шумкова, государство не предлагало ему и никакой другой помощи после освобождения из российского заключения и не спрашивало о его нуждах. "Абсолютно ничего ... Думаю, многие надеялись, что я живым не вернусь ...", - считает он.

Экс-пленник Кремля уверен, что вернуться живым, несмотря на угрозы российских правоохранителей, ему удалось благодаря общей огласке и присутствию в медийном пространстве.

По словам украинца, свое психическое состояние после пережитого он самостоятельно оценить не может, поэтому считает, что должен поработать с психологом. "Да вроде все нормально, но на уровне подсознания какие-то "сдвиги", видимо, есть", - добавил он.

Шумков добавил, что в ближайшем будущем хочет как можно быстрее решить все бюрократические вопросы. "Пока в планах закрыть бюрократические дела, восстановиться, ну и дальше двигаться по жизни. Планы определенные есть, но все раскрывать пока не буду", - сказал он.

Проблемы с военным билетом Шумкова

Александр Шумков заявил, что военкомат предлагает ему заплатить штраф за отсутствие военного билета, который остался в российской ФСБ.

Шумков напомнил, что уже две недели не может стать на военный учет.

По его словам, по истечению срока контракта был уволен еще 28 декабря прошлого года, однако с тех пор Херсонский военкомат не может поставить украинца на воинский учет по причине отсутствия военного билета, который был у него во время похищения и остался у сотрудников ФСБ РФ.

Как рассказал Шумков, в военкомате только 11 января нашли его дело, хотя до этого заявляли, что у них нет этих документов.

Он также подчеркнул, что за нарушение правил воинского учета он может понести административную ответственность, поэтому хочет решить этот вопрос как можно быстрее.

Кроме того, экс-политзаключенный сообщил, что без военного билета он не может начать лечение и восстановление после пыток, которым подвергся во время заключения.

Шумков уточнил, что обратился за помощью по решению этого вопроса в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека и к одному из народных депутатов.

"Военкомат говорит, что я якобы должен или уплатить штраф за потерю билета, или воинская часть должна провести служебное расследование по факту потери ... Штраф я платить не собираюсь. Пока подожду реакцию от чиновников", - отметил он.

11 января тетя Шумкова - Людмила - сообщила, что с 28 декабря прошлого года Херсонской военкомат не может поставить Шумкова на воинский учет.

В военкомате отмечают, что не могут этого сделать, в частности, из-за отсутствия военного билета, который был у Шумкова во время похищения и остался у сотрудников ФСБ.

Дело политзаключенного Кремля Александра Шумкова: что надо знать

В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования правоохранителя предоставить для осмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело против Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков "долгое время" якобы был охранником тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ( "Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумкова удерживали в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

24 декабря 2020 года после завершения срока незаконного заключения он вернулся в Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи