Украинец с августа 2017 года находился в российском заключении по сфабрикованному обвинению.

Александр Шумков, который с августа 2017 года находился в незаконном заключении в России, вернулся в Украину.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков - на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения его содержали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания", - рассказала она.

По словам Денисовой, из колонии Шумкова был освобожден еще 23 декабря и перемещен в Центр временного содержания иностранцев в Тверской области РФ.

"Сейчас он пересек украинско-российскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - отметила омбудсмен.

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Шумков отправится в Херсон в воинскую часть, где до задержания проходил военную службу.

Похищение Шумкова и российский плен

В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования милиционера предоставить для осмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков "долгое время" якобы был охранником в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумкова держали в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку из-за систематических нарушений администрацией колонии его прав и усиления на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить "шантаж с использованием политзаключенных" на переговорах ТКГ в Минске и в "нормандском" формате. 22 октября после ухудшения состояния здоровья из-за голодовки Шумкова вывезли из колонии в больницу.

В ноябре 2019 года родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову делали инъекции неизвестного вещества, возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменилось психическое состояние.

11 декабря Шумков в письме сообщил, что сотрудники ФСБ пытались заставить его стать секретным свидетелем по делу против другого гражданина Украины Игоря Пирожка, известного под псевдонимом "Роман Чирка", который в апреле был задержан за якобы подготовку к "ведению партизанской войны против России".

В феврале и марте 2020 года Шумков неоднократно заявлял, что российские правоохранители угрожают ему убийством.

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Автор: Антонина Доломанжи