Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать предотвращению распространения на территории Украины коронавируса.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект, которым предусматривается административная ответственность за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Законопроектом №4540, который рассмотрели на заседании 17 марта, предлагается статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

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Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице 17 марта обнаружили более 1 тыс. новых больных COVID-19, 30 человек скончались. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.

Вчера Кличко заявил, что город может оказаться в "красной зоне" эпидемической опасности через несколько дней – максимум неделю, если не усиливать карантинные ограничения.

С 20 марта было решено ввести жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавирус.

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Автор: Денис Прядко