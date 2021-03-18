Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект, которым предусматривается административная ответственность за нарушение самоизоляции.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.
Законопроектом №4540, который рассмотрели на заседании 17 марта, предлагается статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.
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Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Ситуация с коронавирусом в Киеве
- В столице 17 марта обнаружили более 1 тыс. новых больных COVID-19, 30 человек скончались. В больницы с коронавирусной болезнью госпитализировали 148 пациентов.
- Вчера Кличко заявил, что город может оказаться в "красной зоне" эпидемической опасности через несколько дней – максимум неделю, если не усиливать карантинные ограничения.
- С 20 марта было решено ввести жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавирус.
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