Верховная Рада также может ввести штрафы для владельцев неправильно установленных кондиционеров.

В Киеве намерены ввести новые правила благоустройства, согласно которым любые изменения во внешнем виде дома будет внести сложнее.

Об этом рассказал архитектор, член градостроительного совета Киева Станислав Демин в эфире канала "Украина 24".

Комментируя проект документа, эксперт пояснил, что он не раскрывает процесс согласования установки кондиционеров.

"И в целом, при всей положительности этой инициативы, она выхвачена из общего контекста, потому что проблема организации фасада комплексная. Ее нельзя рассматривать в отрыве от благоустройства улицы целиком: вывески, фасадное освещение, кондиционеры, балконы. Все это является частью улицы. И если мы берем какую-то улицу и приводим ее в порядок, то нужно работать одновременно и с благоустройством самой улицы, и фасадов домов", - сказал он.

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Законодательство сегодня, по его словам, не регулирует благоустройство улиц.

"На сегодняшний день в первую очередь нужно решить проблему создания некой стадии планирования и проектирования, которая поможет комплексно подойти к благоустройству, создать паспорт улицы как единого объекта, а городу выдавать определенные условия и ограничения, в которых будут прописаны все требования и предписания, которые позволят дальше регулировать вопрос", - сказал Демин.

Украинцев будут штрафовать за кондиционеры: что известно

Законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде, предлагается Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнить статьей 96-3 "Вывод конденсата от размещенных на фасадах домов (зданий, сооружений) приборов охлаждения (кондиционеров) в не приспособленные для этого места".

Ею устанавливается, что вывод конденсата от размещенных на фасадах домов (зданий, сооружений) приборов охлаждения (кондиционеров) в места, которые не являются специально приспособленными для этого местами - влечет за собой наложение штрафа на граждан - владельцев приборов охлаждения или на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые являются владельцами приборов охлаждения, в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тыс. 700 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, - влечет наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).

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При этом, отмечается, что специально приспособленными местами для вывода конденсата от кондиционеров, расположенных на фасадах домов, являются: ливневая канализация; бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор) резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

Также законопроектом устанавливается, что орган государственного архитектурно-строительного надзора рассматривает дела об административных правонарушениях, связанные с выводом конденсата от размещенных на фасадах домов приборов охлаждения в не приспособленные для этого места.

Предполагается, что этот закон, в случае его принятия, вступит в силу 1 июня.

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Авторы: Юрий Годован, Татьяна Поляковская