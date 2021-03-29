Севастопольский суд обвинил 66-летнюю женщину в том, что она якобы выполняла разведывательные задания для Минобороны Украины.

Суд в оккупированном Россией Крыму признал жительницу Севастополя виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам тюрьмы.

Читайте такжеВ Украине объявили подозрение заместителю командующего Черноморским флотом РФВ пресс-службе Севастопольского городского суда, подконтрольного российской оккупационной власти, сообщили, что уроженка города Бахчисарай 1955 года якобы была привлечена "к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины".

"Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота", - заявили в суде.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме. Женщине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

По информации уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, незаконный приговор вынесен гражданке Украины по имени Галина Довгополая по сфабрикованному уголовному делу.

"Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 1 году админнадзора после окончания срока заключения. Подчеркиваю, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми судами не впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Долгополой", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен осудила такие незаконные действия, а также продолжение оккупационными властями политических репрессий в отношении украинцев на территории временно оккупированного полуострова.

"Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор в отношении их", - добавила Денисова.

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Автор: Катерина Комолова