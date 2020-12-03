Ряд депутатов выступили против отстранения Национальной академии педагогических наук Украины от рассмотрения вопросов, касающихся обеспечения качества учебной литературы.

Верховная Рада не поддержала законопроект об обеспечении качества учебной литературы.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" об обеспечении качества учебной литературы" (№ 3900) в первом чтении проголосовал лишь 161 народный депутат при необходимом минимуме 226.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что этим законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании", направленные на "установление четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего используемой в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований".

При этом отмечается, что необходимость принятия законопроекта обосновывается низким качеством учебной литературы, в том числе школьных учебников и пособий, содержащих дискриминационные высказывания и изображения, в частности, речь идет о случаях дискриминации на основании пола, расы, этнического происхождения, состояния здоровья, состав семьи".

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Данным законопроектом предусматривалось установить перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, в частности, соответствие стандартам образования, научность, системность, используемых в образовательном процессе в учебных заведениях, и запрет на высказывания, изображения, видео или аудиоматериалы дискриминационного характера в учебной литературе.

Проектом закона предусматривалась обязательность проведения экспертизы учебной литературы, изготавливаемой за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Ряд депутатов на заседании парламента выступали против отстранения Национальной академии педагогических наук Украины от рассмотрения вопросов, касающихся обеспечения качества учебной литературы.

Качество школьных учебников: что было раньше

В Министерстве образования и науки Украины признали наличие ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках и обещают кардинально изменить подходы к отбору учебников.

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Автор: Надя Пришляк