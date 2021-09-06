Предприниматели изготовили и продали более 2 тысяч 500 товаров для реабилитации и помощи четвероногих.

Украинские супруги делают для животных инвалидные коляски и бандажи, которые дают четвероногим шанс на новую жизнь. Благодаря предпринимателям из Киева, собаки и кошки, которые потеряли лапки или получили сильные травмы, получают возможность двигаться и даже бегать.

Илона Крылова и Олег Кодак основали компанию Frakishtak после того, как самостоятельно изготовили первый инвалидную коляску для своего любимца, сообщает "24 канал".

Украинские супруги основали компанию в 2010 году. Сейчас они продают инвалидные коляски и другие товары для животных с инвалидностью не только в Украине. Продукция предпринимателей пользуется спросом в США, Италии и других странах.

Мужчина и его жена решили делать коляски для животных, когда поняли, что в Украине нет специализированных товаров для четвероногих с инвалидностью. Сначала они сделали инвалидную коляску для своего любимца.

После этого предприниматели начали брать заказы и делать коляски для других животных. Продукция начала пользоваться спросом, супруги постепенно расширяли ассортимент. Теперь компания производит и продает не только тележки, а еще и бандажи для грудных и тазовых конечностей, корсеты для позвоночника, налокотники, ползунки для парализованных животных и многое другое. Предприниматели изготовили и продали уже более 2 тысяч 500 товаров для реабилитации и помощи четвероногих.

Читайте такжеНа Закарпатье спасатель ГСЧС сделал предложение любимой под завывание сирены пожарного автомобиля (фото)На свои странице в Facebook предприниматели показывают фото и видео со счастливыми животными, которые получили шанс на новую жизнь. Благодаря коляскам и протезам четвероногие могут полноценно передвигаться, некоторые из них даже бегают и резвятся, будто забывая об отсутствии лапки.

Как отмечают клиенты компании, супруги вдохновляет людей на добрые поступки и своим примером демонстрирует, что бизнес должен быть не только прибыльным, но еще и полезным.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве прошел марш за права животных.

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Автор: Полина Кузенко