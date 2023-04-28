Девушка жалуется, что Instagram блокирует ее пост о смерти сестры и ее ребенка, дважды его пришлось перезаливать.

Татьяна Билаш - сестра погибшей в Днепре украинки в результате российского ракетного удара. Она на своей странице в Instagram рассказала о трагедии, постигшей ее семью.

Во время российского теракта девушка потеряла не только двоюродную сестру, но и 2-летнюю племянницу. Также родители погибшей находятся в больнице в состоянии средней тяжести, а дом вообще непригоден для жизни.

"Уже два раза сносили пост. Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром рашистская ракета убила мою двоюродную сестру и двухлетнюю двоюродную племянницу, дядя и тетя в состоянии средней тяжести в больнице, дом непригоден для жизни. Мои ангелочки, я вас очень люблю", - написала Татьяна.

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Первые варианты текста были более эмоциональными, девушка желала, чтобы Россия навсегда исчезла.

"Я хочу, чтобы все русские сгнили и вымерли, я хочу, чтобы этой страны больше никогда не существовало. Я их ненавижу, мой мир разрушен и опустошен", - говорилось в удаленных постах.

"Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала, в частном секторе безопаснее. Надеялась, здесь она убережет от российских палачей своего двухлетнего ребенка. Но... Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице", - написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ракетный удар по Украине 28 апреля

28 апреля после 4:00 Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в результате чего повреждены дома в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области.

Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Умани одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, сейчас известно о 16 жертвах, спасательные работы продолжаются.

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