Прокурор Василина определяет приоритетную задачу по поиску фактов нарушения законодательства в бюджетной сфере.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина в интервью интернет-изданию "Левый берег" раскрыл объем исполнения судебных решений по искам прокуратуры в рамках функции представительства интересов государства в 2022 году - почти 1,38 млрд грн. Это на 60% больше, в позапрошлом году, отметил прокурор области.

Чиновник сравнил эту сумму со стоимостью почти 50 тысяч бронежилетов ценой 30 тысяч грн или 60 тысяч генераторов по 25 тысяч грн. "Значение этих средств для государства сложно переоценить", - сказал он.

Сергей Василина отметил, что в 2022 году прокуратура вернула государству земли на сумму 1,2 млрд грн. "Вернули и предупредили незаконное выбытие 1 384 га земель", - сообщил он.

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В бюджетной сфере прокуроры заявили исков на 51,8 млн грн, удовлетворенно 67 исков на 5,2 млн грн. "Реальное исполнение составляет 31%, или 1,7 млн грн, что почти втрое больше, чем в среднем по стране", - подчеркнул прокурор.

Прокурор Черниговщины поделился с журналистами цифрами в сфере защиты государственной и коммунальной собственности. В прошлом году прокуроры области заявили 31 иск на общую сумму 333 млн грн (221 млн грн в позапрошлом году). С этого реально выполнено 221,7 млн грн. Это означает, что показатель реального исполнения достигает 98%, что свидетельствует о высокой эффективности работы правоохранителей. Благодаря их усилиям государство вернуло себе 718 га земли, а общины – 666 га.

Сергей Василина определяет приоритетную задачу по поиску фактов нарушения законодательства в бюджетной сфере. По его данным, в 2022 году прокуроры заявили исков на 51,8 млн грн, суды удовлетворили 67 исков на 5,2 млн грн. Уровень реального выполнения составляет 31%, или 1,7 млн грн. Это почти втрое больше, чем в среднем по стране, отмечает областной прокурор.

Чиновник сообщил о завершении расследования резонансного дела в отношении 11 глав РГА, которые присвоили 1,7 млн грн. Также, по его данным, направлен обвинительный акт в отношении завладения государственными средствами в размере 1,5 млн грн, выделенных из государственного фонда регионального развития и местного бюджета Черниговской области, на реконструкцию кинотеатра "Летний" под спортивный зал в городе Новгород-Северский.

Черниговская прокуратура совместно с правоохранителями остановила схему незаконной добычи песка возле поселка Неданчичи. "Залежами песка годами незаконно пользовались определенные дельцы исключительно для собственного обогащения, - отмечает он. - Мы остановили эту схему незаконного обогащения – наложили арест с целью защиты интересов государства. Сейчас происходит рассмотрение судебных исков, которые подала Черниговская окружная прокуратура. Надеемся вернуть земельные участки, где находится песок, в собственность государства", - приводит "Левый берег" слова Василины.

По его словам, для давления на него была организована кампания по дискредитации в прошлом и позапрошлом годах. "Рассматриваю это как попытку меня запугать. Благодарен работникам Управления стратегических расследований области, следователям полиции, которые принципиально относятся к возвращению полезных ископаемых в доход государства. Уверен, что мы доведем дело до логического завершения", - сказал прокурор.

"Каждый чиновник, который грабит бюджет, это вредитель, и относиться мы будем в соответствии с законами военного времени", - подчеркнул Сергей Василина.