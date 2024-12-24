Сергей Митрофанский: фонд 'RAZOM' передал уже 500 авто для медицинских подразделений ВСУ

На днях команда проекта благотворительного фонда "Разом для України" (част. - фонд "RAZOM") передала очередные 3 микроавтобуса и 4 пикапа для 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Среди этих авто была и 500-я по счету машина, переданная фондом с начала полномасштабного вторжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Авто для победы" фонда "Разом для України" Сергей Митрофанский.

"Одной из ключевых проблем в обеспечении вооруженных сил Украины остается легкий колесный автотранспорт, а именно джипы, пикапы и микроавтобусы. Именно для обеспечения этой техникой медицинских и эвакуационных подразделений и был основан проект "Авто для победы" в рамках работы фонда "RAZOM" в Украине. Сегодня в проекте задействовано более 100 волонтеров, большое количество из которых проживают за пределами Украины, в частности в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и Австралии. А результатом большой совместной работы является передача уже 500 авто для сил обороны Украины. Еще раз спасибо каждому из вас кто приобщается к помощи военнослужащим, ведь сейчас лозунг может быть только один "Или для ВСУ, или в ВСУ" - написал Сергей Митрофанский.

Несмотря на то, что десятки благотворительных фондов, сотни персональных сборов, даже целые программы от государств-партнеров пытаются обеспечить фронт колесными авто, их нехватка ощущается очень и очень сильно.

"Полтысячи машин, с одной стороны, - это хороший показатель для нас, но, с другой стороны, понимая, какая невероятно большая потребность ВСУ в автомобильной технике, это все же совсем не много. Ведь, по нашей информации, на сегодня потребность в авто превышает 50 000 единиц техники, это если сразу передать и закрыть потребность бригад. Но, учитывая какое большое ежедневное количество потерь автомобильной техники, мы понимаем, что эту цифру наверняка можно легко умножать на два, а то и на три", - делится Сергей Митрофанский.

Актуальность потребности в авто на фронте признают и сами военнослужащие. В частности, боевые медики 210-го отдельного штурмового полка ВСУ, которым была передана эта партия автомобилей рассказывают, что пикапы и микроавтобусы на передовой - это в первую очередь возможность быть мобильными в сверхсложных условиях работы:

"И я и моя команда очень благодарны за предоставленные автомобили от фонда "Разом для України". Это очень важно для медиков иметь мобильность, быстро передвигаться на этапах эвакуации, потому что мы работаем в сверхтяжелых условиях, работаем под обстрелами, работаем под постоянным наблюдением вражеских дронов. Поэтому очень важно, чтобы мы на каждом этапе очень быстро работали для нашей безопасности и безопасности жизней наших воинов", - поделилась боевой медик, начальник медицинской службы 1-го ШБ 210-го ОШП Дарья "Кара".

"Еще раз спасибо каждому из вас, кто приобщается к помощи военнослужащим, ведь сейчас лозунг может быть только один - "Или для ВСУ, или в ВСУ"!" - подытожил Сергей Митрофанский.