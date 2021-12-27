По словам Алеси Бацман, артист участвовать в президентских выборах в 2019 году отказался.

На президентские выборы в 2019 году, помимо Владимира Зеленского, могли пойти другие представители шоу-бизнеса. Одним из таких, как говорит журналистка Алеся Бацман, был Андрей Данилко (Верка Сердюка).

О том, как его уговаривали баллотироваться в президенты, она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Бацман, был период перед выборами, когда президентский пост пророчили лидеру "Океана Эльзы" Святославу Вакарчуку, однако тот отказался идти на них.

"Очень большие политики, лидеры президентской гонки тогда переживали... Но ему не хватило решительности, смелости, он не пошел. А Владимир Зеленский тогда пошел. И выиграл", - говорит журналистка.

Она уточнила, что тренд похода в политику могли поддержать другие артисты.

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"Так вот, Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты. А его уговаривали это сделать. Очень многие люди уговаривали. Приходили из разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги. Он сказал - я хочу сохранить себя", - рассказала Бацман.

Как сообщал УНАИН, ранее Дмитрий Гордон рассказывал, как уговаривал пойти на выборы в 2019 году известного доктора Евгения Комаровского, однако тот отказался. Недавно сам Комаровский признался, что идти в политику не планирует.