Украинский артист Андрей Данилко, более известный по псевдониму Верка Сердючка, опубликовал трогательное фото из детства. Фаны засыпали его комментариями.
Фотография появилась в Instagram Данилка.
Читайте такжеАндрей Данилко ошеломил своим внешним видом (фото)В частности, Андрей показал фолловерам черно-белое фото, датированное 1974 годом. Тогда будущему артисту был всего год.
Фото сделано в Полтаве. Данилко сидит на фоне стены с ковром и держит в руках игрушку - рыбу на колесах.
Поклонники артиста отметили, что он был очень красивым ребенком.
- "Как мило",
- "Такой пупсик",
- "Какой ребеночек хороший. Такая красота",
- "Хороший ребенок",
- "Сладкий котик",
- пишут фолловеры звезды.
Как сообщал УНИАН, в седьмом эфире шоу "Маска" Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой.
Перед тем, как с Даши сняли маску, она сказала, что если детективы все-таки разгадают, кто под ней скрывается, то Андрей Данилко ее поцелует. Отметим, что сам Андрей Михайлович не узнал голос и манеры Даши. Поэтому ему пришлось целовать ее после того, как Норка показала свое лицо.
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