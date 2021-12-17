Фото сделано в Полтаве. Данилко сидит на фоне стены с ковром и держит в руках игрушку - рыбу на колесах.

Украинский артист Андрей Данилко, более известный по псевдониму Верка Сердючка, опубликовал трогательное фото из детства. Фаны засыпали его комментариями.

Фотография появилась в Instagram Данилка.

Читайте такжеАндрей Данилко ошеломил своим внешним видом (фото)В частности, Андрей показал фолловерам черно-белое фото, датированное 1974 годом. Тогда будущему артисту был всего год.

Фото сделано в Полтаве. Данилко сидит на фоне стены с ковром и держит в руках игрушку - рыбу на колесах.

Поклонники артиста отметили, что он был очень красивым ребенком.

"Как мило",

"Такой пупсик",

"Какой ребеночек хороший. Такая красота",

"Хороший ребенок",

"Сладкий котик",

- пишут фолловеры звезды.

Как сообщал УНИАН, в седьмом эфире шоу "Маска" Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой.

Перед тем, как с Даши сняли маску, она сказала, что если детективы все-таки разгадают, кто под ней скрывается, то Андрей Данилко ее поцелует. Отметим, что сам Андрей Михайлович не узнал голос и манеры Даши. Поэтому ему пришлось целовать ее после того, как Норка показала свое лицо.

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Автор: Марта Гичко