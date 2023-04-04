Также Совет обороны продлил срок действия разрешения на продажу в области алкоголя с 10:00 до 15:00 еще на месяц – до 15 мая.

Совет обороны Херсонской области запретил посещение кладбищ, проведение богослужений в комендантский час и возвращение семей с детьми в ряд населенных пунктов.

"Рада приняла решение о запрете посещения кладбищ и мест захоронений, а также запрете на проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления населения во время Пасхальных праздников. Первое решение обусловлено минной опасностью, второе – коварством врага, который может воспользоваться скоплением людей и нанести удар из авиации или тяжелой артиллерии", – сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в последнее время также большое количество семей с детьми возвращается в освобожденные населенные пункты Херсонщины, в которых до сих пор опасно.

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"Они возвращаются в зону активных боевых действий. Ситуация доходит до опасного абсурда: правоохранители оттуда эвакуируют детей, а в обратном направлении дети возвращаются. Подчеркиваю: детям не место в зоне боевых действий, поэтому Совет обороны принял решение о запрете въезда семей с детьми из-за угрозы жизни детей в результате постоянных обстрелов на территории некоторых населенных пунктов...", – сказал глава ОВА.

По его словам, речь идет о таких населенных пунктах: Кизимис, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Иваника, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Молово, Качкаровка, Саблуковка, Дутчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокорки.

Также Прокудин добавил, что Совет обороны продлил срок действия разрешения на продажу в области алкоголя с 10:00 до 15:00 еще на месяц – до 15 мая.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонской области. За сутки, 3 апреля, захватчики выпустили по мирным людям, проживающим на Херсонщине, 224 снаряда.

Кроме того, оккупанты ударили по Бериславу авиабомбами. Враг обстрелял территорию промышленного предприятия.

Большой проблемой также является минная опасность. 30 марта в лесу на российской мине подорвался легковой автомобиль. Один человек погиб, еще один – получил ранения.

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