Враг ударил по промышленному предприятию.

Российские захватчики возобновили атаки авиационными бомбами. В понедельник, 3 апреля 2023 года, оккупанты нанесли удары по предприятию в Бериславе Херсонской области.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram, враг выпустил по нему четыре авиабомбы.

"Около 16:00 враги направили четыре управляемые авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе", – говорится в сообщении.

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В результате атаки были повреждены металлические конструкции здания и крыша цеха. По предварительной информации, обошлось без травмированных.

Обстрелы Херсонщины: последние новости

3 апреля враг обстрелял Херсонскую область из минометов. В результате атаки погибли два человека – 47-летний мужчина из Херсона, и 75-летняя женщина из села Ивановка.

1 апреля россияне ударили по Бериславскому району области. Под вражеским огнем были жилые дома, также поврежден объект критической инфраструктуры. Ранение получил один человек.

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