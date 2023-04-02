Во время атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

В субботу, 1 апреля 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Враг ударил по Бериславщине.

"В который раз в Бериславе под вражеским огнем оказались жилые дома. Также оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего несколько населенных пунктов временно остались без света. Соответствующие службы уже работают на месте происшествия", – отметил председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов в Telegram.

Из-за обстрелов Берислава ранения получил один человек. Отмечается, что оккупанты атаковали еще один населенный пункт.

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"Также враг ударил по Тягинке – пострадал один человек. Раненого доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – добавил Литвинов.

Обстрелы Херсонской области

1 апреля российские захватчики атаковали Херсонщину. В результате вражеского удара по Херсону погиб человек. Также оккупанты били по селу Казацкое.

31 марта вражеские военные обстреляли лодку, на которой группа людей пыталась добраться до Херсона из оккупации. Два человека получили ранения.

Кроме того, россияне осуществили авиаудар по селу Львово на Херсонщине. Повреждены с десяток частных домов.

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