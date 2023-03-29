Невестка гаулятейра пожаловалась в соцсетях на ситуацию, которая "заставляет принимать трудные решения".

Предатели Украины продолжают убегать с временно оккупированных территорий, в том числе и из Крыма. Сын гауляйтера захваченной части Запорожской области Евгения Балицкого закрывает свой бизнес на полуострове, а его жена и дети живут в Объеденных арабских эмиратах.

Издание РИА "Мелитополь" пишет, что Анна Балицкая с детьми выехала из временно оккупированного Севастополя и променял крымские пляжи на загар в Дубае, а Александр Балицкий продает бизнес на украинском полуострове.

"Сын гауляйтера Евгения Балицкого Александр вместе со своей женой Анной Балицкой (Шишкиной) и малолетней дочерью Никой переехали в Дубай из оккупированного Севастополя на постоянное место жительства. Об этом заявила супруга предателя Анна на своей странице в Инстаграм. Ранее уже гуляла информация, что Александр Балицкий продает ресторанный бизнес в Севастополе", – говорится в сообщении.

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При этом в сторис Анна Балицкая пишет, что ей "было очень обидно уезжать" и сидя на пляже в Дубае "будет скучать" за Крымом.

"Ситуация заставляет нас принимать трудные решения в жизни", - пожаловалась предательница.

Побег предателей Украины из Крыма - что известно

Сначала появилась информация, что российские оккупанты в Крыму разрабатывают планы эвакуации для своих "чиновников". При этом в Центре национального сопротивления отметили, что у коллаборантов и россиян на украинском полуострове растут панические настроения. Местный российский бизнес выводит средства и готовится к эвакуации.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупационные власти начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

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