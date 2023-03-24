В ГУР уверены, что Крым скоро вернется в Украину.

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов отметил, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Юсов.

Видео дня

Представитель ГУР МО Украины также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", - подчеркнул Юсов.

Ситуация в Крыму-последние данные

По данным украинских военных, среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника после взрывов в Джанкое. По словам президента Зеленского, из Крыма началась миграция "самых дальновидных крыс государства-террориста".

Вас также могут заинтересовать новости: