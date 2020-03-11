Подозреваемому в деле Гандзюк отказали в апелляции на экстрадицию из Болгарии - прокуратура

Компетентные органы Республики Болгария выдадут Украине человека, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку.

Апелляционный суд города Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Украине для привлечения к уголовной ответственности Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Русланом Рябошапкой запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБаканов рассказал о ходе дела Гандзюк после экстрадиции в Украину фигуранта Львиная

Отмечается, что после его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Бургасе правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске.

Офис генпрокурора обратился к болгарским правоохранителям с просьбой о его экстрадиции.

24 января суд в Бургасе арестовал Левина на 40 суток.

22 февраля районный суд в городе Бургас разрешил экстрадицию в Украину Левина, который обжаловал это решение в апелляционном суде.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.