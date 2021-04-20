Служба безопасности Украины проводит масштабные учения во всех областях.

Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины. В большинстве областей СБУ проводит масштабные антитеррористические учения. При этом, речь идет не только о приграничных областях.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности службы", - рассказал представитель спецслужбы.

Читайте такжеСБУ проведет антитеррористические учения в большинстве регионов Украины

По его словам, в большинстве областей страны Служба безопасности Украины уже проводит масштабные антитеррористические учения, или они запланированы на ближайшее время.

«Во время тренировок особое внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам», - говорится в сообщении.

Обучение СБУ: что известно

В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное.

СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тарас Сидоржевский