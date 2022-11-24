Среди арестованного - почти 100 старинных украшений из золота и более 400 монет, часть из которых датирована III в. до н. э.

Арестованы коллекционные машины и скифское золото, которое принадлежит подозреваемым в коллаборационизме чиновникам компании "Мотор Сич".

Как сообщает СБУ, в рамках расследования в уголовном производстве в отношении президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия оперативными мероприятиями установлено и изъято культурные ценности и коллекционные машины, которые им принадлежат.

Согласно сообщению, среди изъятого 7 элитных автомобилей, которые находились во владении президента акционерного общества, 4 из них являются раритетными, катер, оружие, почти 100 старинных украшений из золота, часть которых датируется 450-550 гг н. э., которые носило население Крыма и юга Украины. Это редкие ювелирные украшения, относящиеся к уникальным материальным и духовным памятникам древности. Также изъято более 400 монет, часть из которых датирована III в. до н. э.

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По ходатайству прокуроров на изъятое имущество судом наложен арест.

Дело против Богуслаева - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 октября СБУ сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич", экс-народного депутата Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым он фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

Суд избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.