Основанием для принятия решения стало получение Нацбанком сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.

Национальный банк признал деловую репутацию владельца существенного участия, единственного акционера АО Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной и применил к нему меру воздействия в виде временного запрета использования права голоса по 100% акций банка сроком на 1 год.

Как сообщили в регуляторе, Основанием для принятия решения стало получение сведений о наличии у Богуслаева гражданства Российской Федерации с 2000 года.

В Нацбанке напомнили, что 23 июля перечень признаков небезупречной деловой репутации физического лица был дополнен таким признаком: лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, осуществляющее или осуществлявшее вооруженную агрессию против Украины.

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Отмечается, что согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности", право голоса в отношении соответствующих акций банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначается Нацбанком.

Дело против Богуслаева-что известно

Как сообщал УНИАН, 23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября в СБУ опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым, фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

В тот же день проет "Схемы" от Радио Свобода сообщил, что Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. Его российский паспорт не находится в перечне недействительных. Кроме этого, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России.

Шевченковский районный суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия.

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