Соответствующий указ № 600/2020 глава государства подписал сегодня, 29 декабря.

Президент Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», погибшим в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года вблизи Тегерана.

Читайте такжеУкраина является жестким участником переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ - КулебаКак сообщает пресс-служба Офиса президента соответствующий указ № 600/2020 глава государства подписал сегодня, 29 декабря.

«За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб», - говорится в сообщении.

Сбитие самолета МАУ в Иране: что известно

8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

В середине декабря в Канаде выразили позицию расследование Ираном сбития самолета «Международных авиалиний Украины» не вызывает доверия.

22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи во время видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.

23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.

24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил беспокойство, что Иран медлит с переговорным процессом по делу сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины». Он отметил, что Украина не получила от Ирана технический отчет о сбитии почти год назад самолета МАУ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич