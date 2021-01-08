Сквер будет на Днепровской набережной в парке "Вербовый гай".

В парке "Вербовый гай" в Днепровском районе Киева 8 января торжественно открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, сбитого иранскими военными ровно год назад.

Об этом сообщает УП со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

На территории сквера установлен памятник жертвам авиакатастрофы.

В открытии сквера приняли участие СЕО авиакомпании Международные авиалинии Украины Евгений Дыхне, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Также присутствовали родные и члены семей погибших членов экипажа рейса PS752, представители авиакомпании МАУ, других министерств и ведомств, Службы безопасности Украины.

Сбитие украинского самолета в Иране: что известно

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект, после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing, сбитого в январе 2020 года недалеко от Тегерана.

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Автор: УНИАН