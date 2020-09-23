Найти беглеца помог мужчина, который выгуливал собаку и обратил внимание на мальчика.

Пропавшего в Херсоне 12-летнего мальчика полицейские за сутки разыскали в городе Николаев. Подросток обиделся на родителей, которые ругали его за видеоигры. А разыскать парня помог случайный прохожий, выгуливавший собаку.

Читайте такжеНа Житомирщине полицейские разыскали четырех пропавших детейОб этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

"По словам родителей, днем 22 сентября сын поехал кататься на велосипеде и домой не вернулся. Никаких записок не оставлял, его друзья тоже ничего не знали. Ранее ребенок из дома не убегал и проблем с поведением не было", – говорится в сообщении.

Полицейские установили водителя такси, который рассказал, что отвез мальчика в город Николаев. По словам водителя, малолетний объяснил, что едет к бабушке и назвал точный адрес. Поэтому никаких подозрений у мужчины не возникло. Отмечается, что круг поисков сузился, и в Николаев отправили специально созданную группу правоохранителей.

"Утром в полицию позвонил житель Николаева. Мужчина рассказал, что выгуливал собаку и обратил внимание на мальчика, который во дворе катался на велосипеде. Вернувшись домой, мужчина открыл соцсети и увидел ориентировку о розыске ребенка. На фото он узнал парня на велосипеде. За считанные минуты по указанному адресу прибыли все участники поисковой группы и отец мальчика. С несовершеннолетним было все хорошо, он здоров и невредим", – отметили в полиции.

Сам парень объяснил, что обиделся на родителей, которые отругали его за видеоигры, поэтому и ушел из дома.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц