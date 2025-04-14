По его словам, из всех лиц, на которых были наложены санкции, только Шевцова представляет крупный украинский бизнес, который в свое время был ликвидирован без объяснения причин.

Санкции против бывшей совладелицы IBOX bank Елены Шевцовой не были должным образом юридически обоснованы и могут быть обусловлены ее успешным судебным противостоянием с НБУ. Об этом на своей странице в Facebook пишет экономический журналист Сергей Лямец.

"По данным моих источников, санкции против владелицы IBOX Bank были введены даже в нарушение действующей процедуры. Не было даже предусмотренного законом заседания Межведомственной группы по вопросам реализации санкционной политики, комиссию просто поставили перед фактом. А на вопрос "Почему не было никакого расследования?" ответили: "Так надо". Понятно, что причина появления этого пакета - вовсе не Арбузов, не Клюев, даже не Полищук. Это Елена Шевцова, бывшая владелица IBOX Bank. Причина - по моему мнению, потому что она слишком далеко продвинулась, чтобы выиграть суды у Национального Банка", - отмечает журналист.

По его словам, из всех лиц, на которых были наложены санкции, только Шевцова представляет крупный украинский бизнес, который в свое время был ликвидирован без объяснения причин.

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"Шевцова совсем не святая, но, в отличие от Полищука, государство не обворовывала, а всегда занималась определенными видами бизнеса. Ее бизнес был ликвидирован без каких-то там оснований, просто потому, что нужно было кого-то принести в жертву, чтобы Офис президента взял под контроль определенный рынок. Однако Шевцова начала воевать в судах, и слишком продвинулась в судебной войне против НБУ/Офиса. Я глубоко убежден, именно поэтому против госпожи Шевцовой ввели санкции", - пишет Сергей Лямец.

Он отметил, что сама Шевцова считает введенные против нее санкции рейдерской атакой на ее бизнес и обвиняет в причастности к этим событиям двух бывших силовиков - экс-чиновника СБУ Артема Шило и экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Лямец отметил, что оба были уволены из их ведомств по обвинению в масштабной коррупции, сейчас НАБУ расследует против них дела.

По его мнению, подобный подход к санкционной политике дискредитирует президента Владимира Зеленского, который подписал решение СНБО о введении ограничений.

"Использование силовиками санкционного механизма для "личняков" и "отжима" активов дискредитирует и сам механизм, и власть. И прямо подставляет Зеленского. Но кейсы последних времен, в том числе и кейс Шевцовой, явно пробивают дно, поскольку выглядят именно как "личняки" и рейдерство, и уже не имеют никакого отношения к угрозам нацбезопасности", - считает Сергей Лямец.

По его мнению, санкции, которые силовики вводят с целью давления на бизнес, разрушают государство. Впрочем, он считает, что Елена Шевцова способна положить конец этой практике.

"Есть хорошая новость и плохая. Хорошая (для бизнеса) в том, что Шевцова - это тот "троянский конь" в санкционном стартапе силовиков. Много слышал о ее характере, и поэтому предполагаю, что она рано или поздно и развалит сам стартап, и догонит стартаперов. А плохая (для власти) - что такие откровенно высосанные из пальца санкции - это своеобразная взрывчатка, которую 5-6 эффективных менеджеров заложили под Владимира Зеленского и все государство в целом. Интересно, знают ли в Офисе, каким на самом деле было основание под санкциями? Если нет, пусть проверят. Очень удивятся", - подытожил журналист.