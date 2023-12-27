Пленные под контролем захватчиков звонят родственникам и просят "подергать" украинскую власть.

Российская Федерация, которая начала войну против Украины в феврале 2022 года, сейчас использует военнопленных, чтобы дискредитировать Киев.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя координационного штаба обращения с военнопленными Петра Яценко. Для примера приводится история матери двоих детей, 35-летней жительницы Чернигова Валентины Ткаченко, которая рассказала о своем муже - бойце Национальной гвардии Украины Сергее. Мужчина попал в плен 24 февраля 2022 года – в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его подразделение охраняло Чернобыльскую АЭС, когда на нее напали россияне. Он был среди почти 170 военнопленных, которых россияне забрали с собой во время отступления из Киевской области.

Через полгода жены пленных получили известия от них лишь однажды в виде короткой записки: "Я жив, все в порядке". По данным СМИ, 29 ноября 2023 года Ткаченко внезапно позвонил мужчина, но разговор длился всего три минуты.

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"Мне не разрешили задавать ему вопросы. Как только попыталась, он покачал головой и просто сказал: "нет". Вместо этого он продолжал говорить: "Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет нас принимать обратно". Затем он попросил прощения и завершил разговор, пообещав перезвонить мне, если у него когда-нибудь появится такая возможность", - рассказала украинка.

По словам Яценко, семьи других военнопленных получили аналогичные звонки от родных, которых удерживают в плену оккупанты.

"Человек больше года ничего не слышал от родственника, а тут он звонит и говорит, что жив. Россияне готовы его обменять, но Украина якобы ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Таким образом мы поняли, что это кампания, чтобы вызвать недоверие к власти", - утверждает Яценко.

По его словам, более 90% украинских военных, вернувшихся из плена, заявляют, что их пытали.

"Их лишали достаточного питания и сна. Людей заставляют выжигать татуировки или потреблять только российскую пропаганду, не позволяют общаться с родственниками", - говорит Яценко.

Он считает, что семья Ткаченко, как и другие, стали инструментами политической игры. Сначала процесс обмена пленными происходил относительно регулярно, но внезапно все прекратилось.

"Думаю, россияне хотят дискредитировать наше правительство. Люди истощены, а родственники военнопленных выходят из себя. Они (РФ, – УНИАН) хотят сделать хаос", — констатирует Ткаченко.

Издание также отмечает, что большое количество военных было взято в плен после осады Мариуполя. Среди них - 24-летний защитник "Азовстали" Константин Иванов. Его подруга Анастасия Бугера - жительница Харьковской области не общалась с ним с марта 2022 года, потому что находилась в оккупированном Россией Изюме.

"Однажды мне удалось позвонить его матери из уличного туалета нашего соседа. Она сказала мне, что он пытался позвонить мне, но ему это не удалось. Я так сильно плакала, стоя в этом туалете", - рассказала Бугера.

Туалет был единственным местом, откуда она могла позвонить, потому что россияне пытались заблокировать сигналы мобильной связи. Как известно, Изюм освободили в прошлом году.

"Но у нас не было возможности даже поздороваться друг с другом. Им обещали, что пробудут в плену лишь три-четыре месяца. Но Россия лгала", - говорит Бугера.

Как отмечает издание, Украине удалось обменять лишь несколько десятков защитников "Азовстали", включая командиров полка "Азов", но тысячи военнослужащих, полицейских и пограничников остаются в плену. По данным Ассоциации семей "Азовстали", Россия не хочет их обменивать. При этом родственники время от времени видят родных на видео, снятых, в частности, в российских судах – истощенных, изнеможенных украинцев обвиняют в "военных преступлениях" РФ, которая сама напала на Украину.

Украинские военные в плену РФ

Напомним, недавно родственники защитников Мариуполя, которые уже 20 месяцев в плену, вышли на акции поддержки. Акции прошли в Запорожье и на Волыни. В частности, в Луцке на площадь вышли ребята с завязанными глазами и связанными руками - это символизировало условия, в которых находятся защитники Мариуполя, в Запорожье участники акции создали железную елку, чтобы показать, что это - второе Рождество, которое пленники встречают за решеткой у врага.

В ноябре ISW сообщал, что в российских тюрьмах для украинских военнопленных планируют транслировать пропагандистские каналы и проводить лекции о жизни в России, чтобы расширить боевую мощь и без всеобщей мобилизации.

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