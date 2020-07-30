Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих с оккупированных территорий

В то же время Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

В Украине с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству территорию с временно оккупированных территорий.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде. "С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, - установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется".

В то же время Демченко объяснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

Также в вышеуказанном постановлении № 641 относительно обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Теперь не подпадают под самоизоляцию лица, не достигшие 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

В то же время обязательным для иностранцев остается страховой полис, но также расширена категория лиц, которым он не нужен. Добавились дипломаты, представители официальных международных миссий, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств - членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

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