С начала карантина украинцы получили по больничным листам более 10 миллионов гривень - Фонд соцстраха

Потерянный за время пребывания на больничном заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) на данный момент принял на оплату больничные листы, выданные по причине изоляции в связи с COVID-19, на сумму более 10 млн грн.

По данным пресс-службы фонда, больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн.

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«Каждое лицо в случае контакта с больным коронавирусом имеет право получить лист нетрудоспособности для изоляции с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что выплата пособий в случае изоляции осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с COVID-19 согласно постановлению правительства.

Сумма выплат

В ФССУ напомнили, что сумма выплат от фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода - для медицинских работников.

Хронология событий

Фонд социального страхования за первые 6 месяцев 2020 года профинансировал пособия по беременности и родам на 2,4 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2020 года Фонд компенсировал утраченный заработок в связи с временной нетрудоспособностью 1,14 млн украинцев на сумму 4,8 млрд грн.

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