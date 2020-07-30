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С начала карантина украинцы получили по больничным листам более 10 миллионов гривень - Фонд соцстраха

13:31, 30 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) на данный момент принял на оплату больничные листы, выданные по причине изоляции в связи с COVID-19, на сумму более 10 млн грн.

По данным пресс-службы фонда, больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн.

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«Каждое лицо в случае контакта с больным коронавирусом имеет право получить лист нетрудоспособности для изоляции с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что выплата пособий в случае изоляции осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с COVID-19 согласно постановлению правительства.

Сумма выплат

В ФССУ напомнили, что сумма выплат от фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% среднего дохода - для медицинских работников.

Хронология событий

  • Фонд социального страхования за первые 6 месяцев 2020 года профинансировал пособия по беременности и родам на 2,4 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • За первое полугодие 2020 года Фонд компенсировал утраченный заработок в связи с временной нетрудоспособностью 1,14 млн украинцев на сумму 4,8 млрд грн.

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