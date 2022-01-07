Рождественские традиции в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины остаются неизменными.

Традиционная коляда и народные гуляния состоялись в музее Пирогово 7 января.

Десяток коллективов из разных регионов Украины познакомил гостей с обрядом вождения козы и традиционным атрибутом украинского Рождества - дидухом.

На Рождественских Святках коллективы также показали, как раньше ходили по домам колядующие и вертепы, как их правильно принимать.

У гостей была возможность услышать аутентичные колядки со всей Украины.

Напомним, ранее в музее Пирогово запланировали масштабную модернизацию.

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