Рождественские Святки состоялись в музее Пирогово / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Традиционная коляда и народные гуляния состоялись в музее Пирогово 7 января.
Десяток коллективов из разных регионов Украины познакомил гостей с обрядом вождения козы и традиционным атрибутом украинского Рождества - дидухом.
На Рождественских Святках коллективы также показали, как раньше ходили по домам колядующие и вертепы, как их правильно принимать.
У гостей была возможность услышать аутентичные колядки со всей Украины.
Напомним, ранее в музее Пирогово запланировали масштабную модернизацию.