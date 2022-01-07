Рождественские Святки состоялись в музее Пирогово / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Традиционная коляда и народные гуляния состоялись в музее Пирогово 7 января. 

Десяток коллективов из разных регионов Украины познакомил гостей с обрядом вождения козы и традиционным атрибутом украинского Рождества - дидухом. 

На Рождественских Святках коллективы также показали, как раньше ходили по домам колядующие и вертепы, как их правильно принимать.

У гостей была возможность услышать аутентичные колядки со всей Украины. 

Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Фото Празднование Рождества Христова в ''Пирогово'' 07 января 2022© фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Напомним, ранее в музее Пирогово запланировали масштабную модернизацию.

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