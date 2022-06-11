Несмотря на шквал критики Милованов и КШЭ не отменили мероприятие.

Киевская школа экономики и ее президент Тимофей Милованов в США организовуют благотворительное событие с целью собрать средства на восстановление пострадавших от войны окрестностей Киева.

Об этом сам Милованов рассказал в Facebook.

"25-го июня в 18:30 в Нью-Йорке в Гарвардском клубе. Это событие изменит тебя.Твои приоритеты в жизни изменятся. Ты поймешь и примешь ответственность всего мира, как свою личную, выиграть эту войну и остановить Россию. Будет фильтрационная зона, ужин в стиле бомбоубежища, и погружение в опыт войны и военных преступлений. Все деньги пойдут на восстановление медицинских учреждений и школ в окрестностях Киева", - написал он.

Украинцы в соцсетях называли это "танцем на костях" и попыткой заработать на восприятии Украины как колонии, как экзотического развлечения, превратить трагедию в шоу.

Пользователи сравнивали это событие с прошлыми скандальными проектами, связанными с Холокостом и Голодомором. Иллюстрировали абсурдность идеи, напоминая о Второй мировой войне.

Украинцы также пытались понять, какие еще из ужасов войны Милованов и КШЭ готовы превратить в шоу с "погружением в опыт войны".

Несмотря на шквал критики Милованов и КШЭ не отменили мероприятие. Однако на критику отреагировали. На следующей неделе состоятся публичные обсуждения того, как сделать событие "этичным".

"По моему мнению войну сложно понять без опыта войны. И именно поэтому поддержка украинцев и нашей победы за рубежом не гарантирована. Люди устают, украинская война для них абстракция. Стоит предоставлять иностранцам опыт войны для того, чтобы они поняли нас. Это можно делать этично. Как именно - обсудим", - сказал Милованов.

Кроме этого, президент КШЭ обещает, что попросит социологическую компанию в Украине провести исследования о правильном формате таких событий в мире среди людей, имеющих непосредственный опыт войны.

Также говорит, что будет публично представлена концепция события и проанализированы комментарии к ней.

"При необходимости концепция будет адаптирована. Далее она будет оттестирована в Нью-Йорке", - пишет Милованов.

Президент КШЭ убежден, что событие в Нью-Йорке может принести несколько миллионов долларов для Украины. Он отметил, что если событие в Нью-Йорке "получится хорошо", еще несколько таких событий произойдут в других городах мира, первыми будут Лондон и Берлин.

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