Главнокомандующий ВСУ сделал прививку во время рабочей поездки в район проведения ООС.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

"В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.

Вакцинация ВСУ: ситуация на 8 апреля

По состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 тысяч человек, из них 31 тыс. 555 военнослужащих ВСУ.

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Автор: Леся Лещенко