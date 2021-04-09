Руслан Хомчак вакцинировался от коронавируса / фото Facebook ООС
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
"В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.
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Вакцинация ВСУ: ситуация на 8 апреля
По состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 тысяч человек, из них 31 тыс. 555 военнослужащих ВСУ.
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