В оккупированной Херсонской области из плена фашистов освободили двух руководителей местных общин.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины.
"28 июня освободили из плена Голопристанского городского голову Александра Бабича и Станиславского сельского голову Ивана Самойленко из Херсонской области", - говорится в сообщении.
Рашисты похитили Бабича в конце марта, а Самойленко - в июне. Оба отказались сотрудничать с оккупантами. Сейчас еще четыре городских головы остаются в плену россиян, их судьба неизвестна.
Накануне Украина освободила из лап захватчиков 16 своих военнослужащих, из которых 2 офицера, 14 солдат, а также одного гражданского.
На Херсонщине ранее солдаты Вооруженных сил Российской Федерации казнили подполковника украинской полиции, утопив его с гирей на ногах.
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