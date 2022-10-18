Также ПЦУ указала на систематическое нарушение прав общин, желающих выйти из юрисдикции Московского патриархата.

Православная церковь Украины разрешила в этом году проводить Рождественское богослужение по Новоюлианскому календарю – 25 декабря.

Об этом говорится в заявлении на сайте ПЦУ по результатам заседания Священного синода, которое традиционно состоялось в резиденции предстоятеля ПЦУ при Михайловском Златоверхом соборе.

В частности, синод повторно публично высказалась относительно систематического нарушения прав общин, желающих выйти из юрисдикции Московского патриархата.

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"Также было принято Решение №19 "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 г.", - говорится в сообщении.

Рождество - 25 декабря или 7 января

7 января Рождество Христово празднуют по юлианскому календарю, так называемому "старому стилю", а 25 декабря по современному григорианскому или новоюлианскому календарю.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что большинство украинцев может перейти на празднование Рождества 25 декабря.

"Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Так, эту ошибку надо будет исправить", - отметил Епифаний.

В прошлом году у украинцев спросили, когда они хотели бы праздновать Рождество. Более половины опрошенных украинцев (58%) против переноса празднования с 7 января на 25 декабря.Четверть опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Еще 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% - не смогли ответить.

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