Более половины опрошенных против переноса празднования с 7 января на 25 декабря.

Более половины опрошенных украинцев (58%) против переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

Четверть опрошенных поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Еще 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% не смогли ответить.

В динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло количество сторонников (с 15 до 26%).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

Когда украинцы празднуют Рождество

Лишь 4% опрошенных празднуют Рождество именно 25 декабря, тогда как большинство опрошенных (71%) - 7 января.

В то же время 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января), и их количество за год несколько возросло.

Чаще о двойном праздновании Рождества говорили жители Запада, Киева и греко-католики. Только 6% не празднуют Рождество вообще (больше всего таких среди молодежи и жителей Юга, Востока).

Как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 20-22 декабря 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2000 респондентов.

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Рождество - 25 декабря или 7 января

7 января Рождество Христово празднуют по юлианскому календарю, так называемому "старому стилю", а 25 декабря по современному григорианскому или новоюлианскому календарю.

Как сообщал УНИАН, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что большинство украинцев может перейти на празднование Рождества 25 декабря.

"Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить", - отметил Епифаний.

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