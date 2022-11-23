По его словам после вывода российских войск линия фронта существенно сократилась, и оккупанты начинают накапливать силы на левом берегу Херсонщины.

После освобождения Херсона война перешла в новую фазу. Деоккупация части Херсонщины стала выгодной, как для российских войск, так и для ВСУ.

Как отметил в эфире Апостроф ТВ военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, теперь Украине важно грамотно воспользоваться освободившимися силами.

По его мнению, россияне совершили огромную ошибку для себя, пытаясь удерживать правобережную Херсонщину.

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"По-хорошему они должны были уходить оттуда еще весной, или, по крайней мере, летом, когда под ударами оказались переправы и снабжение Херсона существенно осложнилось. Содержание этого города им стоило очень дорого как стратегически, так и по потерям живой силы", – подчеркнул эксперт.

Однако после вывода российских войск линия фронта существенно сократилась, и оккупанты начинают накапливать силы на левом берегу Херсонщины.

Вместе с тем и у Украины также несколько развязались руки и освободились огромные силы и огневые средства, которые давили на Херсонский плацдарм.

"Мы переходим в такую фазу, когда российская армия не имеет откровенно уязвимого места. И теперь очень важно, кто как воспользуется освобожденными силами, которые вышли из Херсона. И это ключевой момент, это какой-то новый этап войны, хотя задним числом может оказаться, что все идет, как и раньше, и особенно не отличается от того, что было раньше", - резюмировал Шарп.

Война в Украине: освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, российские захватчики отошли на левобережье Херсонской области, а часть войск начали перебрасывать на другие направления, в частности, на Донбасс.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил ранее политолог Николай Давидюк, побег российских оккупантов из Херсона стала камнем преткновения. Она открыла путь к возвращению Крыма и распаду Российской Федерации. Элиты РФ больше не верят в сильного Путина.

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