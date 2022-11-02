Украинское Общество Красного Креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности.

Российское общество Красного Креста украло имущество украинского общества в оккупированном Крыму.

"Российский Красный Крест украл имущество украинского общества при молчаливом согласии Международной федерации", - написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram.

В частности, Украинское Общество Красного Креста имело на территории Крыма 10 помещений в собственности, общей площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала.

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В то же время, как отметил омбудсмен, все это имущество было "оккупировано" Российским Красным Крестом.

"Я обратился к Международной федерации с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного Креста в Украине и передачу его Российскому Красному Кресту на соответствие их принципам", - заявил Лубинец.

При этом, по состоянию на сегодня, Лубинец ответа не получил. "Могу сделать вывод, что финансовые взносы России в Международную Федерацию Общества Красного Креста и Красного Полумесяца более ценны, чем сами ценности организации", - заявил омбудсмен.

Российский Красный Крест: что с ним не так

Организация Русский Красный Крест начала сбор средств для помощи семьям мобилизованных и российских военнослужащих.

Лубинец призвал исключить Российский Красный Крест из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и прекратить его международное финансирование. Также он просил запретить использование Российским Красным Крестом соответствующей эмблемы.

В октябре в Международном комитете Красного Креста проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации с целью осуществления попытки посещения колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.