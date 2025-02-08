Российские пленные поблагодарили представителей украинской стороны.

Российские пленные в Украине не жалуются на медицинское обеспечение и питание. Также они утверждают, что не подвергались издевательствам или избиениям. Об этом свидетельствует видео, опубликованное украинским омбудсманом Дмитрием Лубинцом.

Он отметил, что на кадрах - общение с российскими военнопленными перед процедурой обмена. С ними разговаривает представитель омбудсмена по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса.

На вопрос, были ли проблемы с медицинским обеспечением и питанием, пленные ответили "все хорошо". Один из пленных добавил, что со здоровьем "помогли даже". Также отрицательно ответили на вопрос, были ли издевательства или избиения.

Видео дня

Пленные поблагодарили представителей украинской стороны. Представитель омбудсмена посоветовал россиянам обращаться к их омбудсмену в случае, если их снова будут посылать на войну в Украину.

Лубинец добавил, что среди пожеланий россиян - регулярное осуществление передачи писем и посылок, а также регулярные обмены военнопленными.

"Украина заинтересована в этих же инициативах и процедурах. Поэтому надеюсь, что эти же пожелания россияне передадут компетентным органам на той стороне, и игнорирование инициатив, о которых просят сами удерживаемые в Украине военнопленные, прекратятся", - отметил омбудсмен.

Пленные оккупанты в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, пленные морпехи РФ из бригады извергов "до слез" поражены отношением украинцев. На видео, которое обнародовали десантники, с допросом оккупантов, россияне признают, что в украинском плену вовремя получили медицинскую помощь, а условия содержания - на должном уровне.

Также пленный крымчанин рассказал, как воевал против Украины. Он сказал, что "в каком-то смысле рад, что попал на войну, что попал в плен, увидел войну со всех сторон". Мол, если бы не пошел, "где-то как-то это были бы рассказы по телевизору", а так "все увидел полностью", и теперь о войне может рассказать сам, а не слушать.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео допроса пленного солдата из КНДР. Военный утверждал, что не знал, против кого будет воевать на стороне России. Также рассказал, что попал в РФ на российском грузовом пароме, который перевозил более 100 северокорейских солдат.

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