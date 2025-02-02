Мужчина заверил, что если придется, будет воевать за Крым на стороне России.

Крымчанин, который уже полгода находится в украинском плену, заявил, что рад, что попал на войну и что если придется, готов воевать за Крым на стороне России. Об этом он сказал изданию Крым.Реалии.

Имя и фамилия 50-летнего мужчины не названы, нет также его фото, ведь "Женевская конвенция требует гуманного отношения к пленным", отмечает издание. В то же время он дал согласие на общение на обнародование разговора с ним.

Пленный сказал, что он "в каком-то смысле рад, что попал на войну, что попал в плен, увидел войну со всех сторон". Мол, если бы не пошел, "где-то как-то это были бы рассказы по телевизору", а так "все увидел полностью", и теперь о войне может рассказать сам, а не слушать.

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Когда его спросили, не гложет ли его тот факт, что он убивал украинцев, ответил, что не уверен, что кого-то убил. Говорит, что почувствовал себя. как в советской игре "Зарница".

"Это не была война, это был бой. А там уже как карты лягут. Бой честных людей. Между прочим, мне очень понравилось, почему я так говорю. Когда я попал в плен на передке, они (украинские военные - ред.) говорят: ползи, а я весь в крови. Потом я сидел, курил, они мне стяжкой завязали руки, и мы разговаривали, и у меня такое ощущение было, будто как раньше, в советское время игра была "Зарница", в войну играли", - вспомнил крымчанин.

Мужчина рассказал, как его в крымском военкомате обманули: он хотел поехать с инженерными войсками на работу в Сирию, но в составе 810-й бригады морской пехоты оказался в Херсонской области.

"Нас направили на Херсонщину, недалеко от Геническа. Сказали, что все равно там после боевых действий надо будет восстанавливать связь, вам надо будет ехать в составе роты охраны и быть там. И вот так я попал на войну", - говорит российский военнослужащий.

В плен попал в Запорожской области и районе Роботино, где был штурмовиком.

"Морская пехота. У нас почему-то даже жетоны собрали. Голые шли, вообще без опознавательных знаков. Когда мы пришли, там мало людей оставалось, чтобы удерживать позиции. А там удерживать особо нечего было, потому что там ливень из снарядов шел, два танка по нам работали. Одна ствольная кассетница работала. И очень много минометов", - вспоминает он.

Относительно того, понимает ли цели войны и разделяет ли их, крымчанин "отвечал фразами, похожими на те, что транслирует пропагандистское российское телевидение", пишет издание.

"Сначала все было там сказано, "денацификация" там, туда-сюда, это политический аспект... Я как среднестатистический человек скажу: в основном люди воспринимали это как войну не против Украины, не против украинского народа, а против власти, которая в свое время, когда надо было сесть и поговорить, почему-то проигнорировала и допустила вот такую войну. Вот даже Минские договоренности по Донбассу, по Крыму", - пояснил крымчанин.

Когда линия фронта будет в Крыму и российская армия будет покидать Крым, этот человек, сказал, будет воевать, а себя в украинском Крыму не видит.

"Если я вернусь домой, если все нормально, если я буду принят как нормальный гражданин, к жизни вернусь. Если снова дело будет касаться Крыма, я уже тогда точно оружие возьму в руки. В любом случае. Потому что я хочу, чтобы моя семья, мой род жил в Крыму, я не хочу уже никуда переезжать. И не хочу, чтобы у нас там была война".

По его мнению, даже если Россия вернет Крым, "там опять начнутся обвинения, чистки", а "это ничего хорошего не предполагает":

"Мирно в Крым Украина не придет, я даю голову на отпор. Начнут говорить, что вот все татары ушли, почему вы не ушли, начнут спрашивать".

Пленный уверяет, что мечтает, чтобы был мир, и в то же заявляет, что готов снова вернуться на войну. В суде свою вину он признал, покаялся и просил уменьшить ему меру наказания.

Другие новости о пленных

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский показал видео допроса пленного солдата из КНДР. Он утверждал, что не знал, против кого будет воевать на стороне России. Также он рассказал, что попал в РФ на российском грузовом пароме, который перевозил более 100 северокорейских солдат.

Другой северокорейский солдат, взятый в плен украинскими военными, имел при себе поддельные документы на имя реально существующего гражданина РФ.

Бригада "Азов" захватила в плен на Торецком направлении эскимоса. Он заявлял, что против украинского народа якобы ничего не имеет, а оказался оказался в Украине, чтобы "от фашизма освободить". Также сказал, что пошел на войну по контракту.

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