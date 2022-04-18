С начала полномасштабного вторжения оккупантов также получили ранения более 360 детей.

В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 205 детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 205 детей, еще 362 получили ранения.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ведомстве.

Так, согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 117, Киевской - 107, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столицы - 16, Сумской – 16 и Житомирской – 15.

Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что в результате бомбардировок и обстрелов Вооруженных сил РФ в Украине повреждено 1 тыс. 018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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