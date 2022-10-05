Одна из ракет силами ПВО была обезврежена над городом.

Российские оккупанты сегодня, 5 октября, атаковали Запорожье ракетами кассетного типа "Искандер-К".

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры", - отметил он.

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Старух сообщил, что одна из ракет силами противовоздушной обороны была обезврежена над городом.

"Одна из ракет кассетного типа была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. Ни в коем случае нельзя их трогать, они опасны", - написал он.

При этом Старух добавил, что, если бы эта ракета досталась цели, разрушения были бы значительно масштабнее.

Обстрелы Запорожье

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. В то же время областной центр находится под контролем Украины.

23-27 сентября оккупанты провели так фейковый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.

Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, утром российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью.

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