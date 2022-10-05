Над городом работает ПВО.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - заявил он.

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Пока информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Напомним, перед этим, россияне обстреляли Запорожье 3 октября. Тогда в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города, пострадал один человек.

Обстрелы Запорожье

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале россияне захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.

23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.

Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.

В частности, 2 октября российские оккупанты попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С-300, разрушена промышленная инфраструктура.

30 сентября оккупанты ударили по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погиб 31 человек.

24 сентября также было известно по меньшей мере о пяти "прилетах, одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и спровоцировала пожар в многоэтажном доме.

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