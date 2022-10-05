Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - заявил он.
Пока информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
Напомним, перед этим, россияне обстреляли Запорожье 3 октября. Тогда в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города, пострадал один человек.
Обстрелы Запорожье
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале россияне захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.
23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине об отсоединении от Украины.
Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.
В частности, 2 октября российские оккупанты попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С-300, разрушена промышленная инфраструктура.
30 сентября оккупанты ударили по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию. Погиб 31 человек.
24 сентября также было известно по меньшей мере о пяти "прилетах, одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и спровоцировала пожар в многоэтажном доме.